Индия может ужесточить требования к пилотированию Boeing 737 MAX

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Индии рассматривают возможность ужесточения требований к пилотированию самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых временно запрещены в воздушном пространстве страны. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Главном управлении гражданской авиации Индии (DGCA).

Отмечается, что DGCA может установить минимум часов налета для допуска пилотов к штурвалу этой модели лайнеров. Кроме того, управление может обязать корпорацию Boeing установить учебные авиасимуляторы на территории Индии, а также обеспечить необходимую подготовку летных экипажей.

Напомним, 13 марта DGCA приостановила полеты Boeing 737 MAX из-за катастроф с участием самолетов этой модели. В Индии они числятся в воздушном флоте двух авиакомпаний: Jet Airways и SpiceJet. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, произошел сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.