В РСПП считают, что бороться с интернет-пиратами в РФ нужно на основе "белых списков"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Технологическая платформа по защите правообладателей от пиратов в интернете должна основываться на принципе так называемых "белых списков" - реестра лицензированных правообладателями сайтов и сервисов. Такое мнение во вторник на круглом столе в ТАСС высказал председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Андрей Кричевский.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что после вступления в силу Антипиратского меморандума в ноябре 2018 года в Рунете в течение года были удалены 1,4 млн ссылок на пиратский контент. По его словам, в развитие концепции меморандума и по следам его успешного тестирования подготовлен и в настоящее время готовится к внесению в парламент проект федерального закона.

"Все, что есть в основе Антипиратского меморандума, - хороший первый шаг, но, конечно же, это не решение. Делать закон на основе этого меморандума преждевременно, здесь нужен иной механизм", - сказал Кричевский. Он отметил, что необходима дальнейшая работа по совершенствованию законодательства в части борьбы с пиратством.

"Даже брутальных и весьма эффективных действий Роскомнадзора не хватает, нужна технологичная система, так как пиратство - это технологичный бизнес, и только другая высокотехнологичная бизнес-модель может его побить, - рассказал он. - Ведется работа над таким решением - это сеть IPChain на базе блокчейн-технологий, уже создан реестр, который минимизирует роль посредников и гарантирует неизменность информации. Это дает возможность введения так называемых "белых списков".

Сейчас борьба с пиратами в России ведется на основе "черных списков", то есть по заявлениям правообладателей исключаются из поисковой выдачи пиратские ссылки, "белый реестр", по мнению Кричевского, - гораздо более эффективный механизм. Кричевский также рассказал, что в 2019 году впервые существенно упали доходы пиратов. Если в 2018 году они составляли $87 млн, то в 2019 эта цифра снизилась до $64 млн.

Со своей стороны, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри, выступая на круглом столе, сообщил, что Россия и ВОИС также приступили к разработке системы, которая "не позволит пиратским сайтам пользоваться выгодой от рекламы". Решение, по его словам, будет представлять собой систему сигналов предупреждений, которые будут немедленно оповещать провайдеров о появлении в сети пиратских сайтов. Гарри также сообщил, что на предстоящей встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым намерен обсудить роль России в мире в контексте защиты интеллектуальной собственности. "Я, конечно, подчеркну широкое сотрудничество, которое у нас имеется с Россией, будем обсуждать, как его улучшить, а также возможности для России стать мировым лидером защиты интеллектуальной собственности", - сказал он.