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Проезд по карте "Тройка" в Москве подорожает на 2 рубля в 2020 году

Кроме того, разовые билеты на одну и две поездки подорожают на 2 и 4 рубля соответственно

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда в городском транспорте Москвы по карте "Тройка" в 2020 году вырастет на 2 рубля - до 40 рублей, а разовые билеты на одну и две поездки подорожают на 2 и 4 рубля соответственно. Как сообщает во вторник пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы, индексация тарифов не превысит уровня инфляции.

"Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 года. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%. Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") - 40 рублей вместо 38 рублей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что проездной на одну поездку подорожает на 2 рубля, до 57 рублей; на 2 поездки - на 4 рубля (до 114 рублей); на 60 поездок - на 70 рублей (до 1970 рублей). Стоимость билета "90 минут" вырастет с 59 рублей до 62 рублей. Оплата с помощью бесконтактных технологий платежей теперь обойдется в 44 рубля вместо 42 рублей за одну поездку.

Подорожает безлимитный проезд по карте "Тройка" на 30 дней только для городского наземного транспорта - с 1140 до 1180 рублей. Бумажный билет "Единый" на календарный месяц (не более 70 поездок на метро, МЦК и монорельсе) теперь будет строить 2900 рублей вместо 2770 рублей. Также подорожают льготные билеты для обучающихся по "Карте москвича": на один месяц пользования метрополитеном - с 395 до 405 рублей, на три месяца пользования метрополитеном - с 1185 до 1215 рублей. Для проезда в течение одного месяца на городском транспорте льготные билеты вырастут с 260 до 265 рублей, в течение трех месяцев - с 780 до 795 рублей.

На пригородном железнодорожном транспорте проезд повысится на 1 рубль: до 37 рублей за поездку внутри Москвы, до 24 рублей - за поездку в пределах одной зоны за пределами города. Изменения коснутся также тарифов для пользования Московскими центральными диаметрами (МЦД). Сейчас поездка в зоне "Пригород" (по территории Московской области в пределах МЦД) по тарифу "Кошелек" стоит 45 рублей, с 1 февраля 2020 года ее стоимость повысится на 2 рубля - до 47 рублей. Оплата проезда с помощью бесконтактных технологий платежей подорожает с 49 до 51 рубля.

Стоимость "длинных" билетов не изменится

"В основу решения об индексации тарифов на 2020 года был положен дифференцированный подход, благодаря которому для постоянных пользователей стоимость проезда в общественном транспорте останется на уровне 2019 года, а с учетом инфляции даже снизится в реальном выражении. В частности, не изменится стоимость популярных безлимитных проездных билетов на все виды транспорта, включая МЦД", - добавили в пресс-службе.

Так, билет на сутки, как и ранее, будет стоить 230 рублей, билет на трое суток - 438 рублей, на 30 дней - 2170 рублей, на 90 дней - 5430 рублей, на 365 рублей - 19500 рублей.

В новость были внесены изменения (15:54 мск) — добавлены подробности по тексту.

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