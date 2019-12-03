Премьер Монголии выразил надежду на поддержку РФ идеи о зоне свободной торговли с ЕАЭС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выразил надежду на одобрение российской стороной идеи о заключении соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическом союзом (ЕАЭС).

"Мы еще раз выразили наше желание подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, и надеюсь, что российская сторона поддержит нас", - заявил он журналистам по итогам переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым.

По словам монгольского премьера, в ходе встречи удалось сблизить позиции двух стран по таким актуальным вопросам: модернизация совместной монгольско-российской "Улан-Баторской железной дороги", увеличение ее рентабельности, участие российской стороны в проектах строительства новых железнодорожных линий в Монголии.

Стороны договорились о наращивании сотрудничества в сфере сельского хозяйства и поставок нефтепродуктов. "Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня у нас дан старт началу этого проекта", - подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух.

"Также между нашими странами существует тесное военно-техническое сотрудничество, и мы договорились и в дальнейшем продолжить это традиционное взаимодействие", - заключил монгольский премьер.