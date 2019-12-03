Bloomberg: Китай почти исчерпал квоту на беспошлинную покупку соевых бобов из США

ТАСС, 3 декабря. КНР практически исчерпала квоту на покупку американских соевых бобов, не облагаемую ввозными пошлинами. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Китайские импортеры приобрели почти 10 млн тонн соевых бобов из США. Продукция, приобретенная сверх этой квоты, будет облагаться ввозной пошлиной размером в 30% от стоимости товара. По информации агентства, Пекин не собирается расширять квоту до продвижения в переговорах с Вашингтоном об урегулировании торговых споров.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 21 ноября Китай закупил 9,3 млн тонн американских бобов с начала сельскохозяйственного сезона, начавшегося в сентябре. Обычно КНР увеличивает закупки американской сои именно в это время года. В качестве альтернативы Китай увеличил импорт этой сельскохозяйственной культуры из Бразилии.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита названы не были.

В понедельник министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью телеканалу Fox Business, что Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая, если сторонам не удастся договориться по торговой сделке до 15 декабря.