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Украина и Россия заключили 10-летний договор по транзиту нефти

Отмечается, что базовые принципы сотрудничества между компаниями остаются без изменений

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" заключили 10-летнее соглашение о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины. Об этом сообщила во вторник украинская компания в Facebook.

"3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года" ,- сказано в сообщении.

Документ был подписан директором "Укртранснефти" Николаем Гавриленко и вице-президентом "Транснефти" Сергеем Андроновым в рамках международной конференции "Энергетика в XXI веке" в Загребе (Хорватия). Во время встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщили в "Укртранснафте".

"Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что базовые принципы сотрудничества между компаниями остаются без изменений, в том числе такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

В сообщении также подчеркивается, что заключение допсоглашения "гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе", создает основу для загрузки системы магистральных нефтепроводов объемами нефти в направлении стран Европы.

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