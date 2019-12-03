"Транснефть" завершит оценку последствий от ЧП на "Дружбе" к середине 2020 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Компания "Транснефть" завершит оценку последствий для компании от инцидента с нефтепроводом "Дружба" к середине 2020 года, процесс выплат компенсаций может продлиться до конца первой половины 2020 года. Об этом сообщил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"Понятно, что понесем затраты. Мы их оцениваем, собираем. Вся оценка последствий будет закончена нами где-то в середине 2020 года, вот тогда все затраты и соберем", - сказал он.

Гришанин отметил, что ни один из собственников НПЗ не предъявил свои претензии в связи с инцидентом. "Относительно перерабатывающих заводов - ущерб если был, то был незначительным. По крайней мере пока ни один из контрагентов не заявил этот ущерб с точной привязкой ущерба к инциденту", - пояснил он.

"Относительно выплат, я думаю, процесс этот будет небыстрый. По нашим оценкам, вся процедура урегулирования затянется где-то до конца первой половины 2020 года", - сказал Гришанин.

В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.

В июле совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти - $15 за баррель. Компания создала резерв в 23 млрд рублей для выплат компенсаций.