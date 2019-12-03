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Минфин РФ 4 декабря проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из спроса и размеров запрашиваемой премии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов России 4 декабря проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Также будут размещены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Об этом говорится в материалах ведомства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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