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Комитет Госдумы одобрил увеличение страховых выплат по отдельным вкладам до 10 млн руб.

Документом также предлагается распространить страховую защиту на денежные средства НКО социальной направленности и иных общественно полезных организаций

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам физлиц в отдельных случаях, а также включение в систему страхования вкладов различных НКО. Решение комитета было принято опросным путем. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым.

Как отмечают авторы документа, на счетах физлиц в отдельных случаях формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения. Основаниями для получения страхового возмещения в повышенном размере является реализация таких объектов недвижимости, как жилое помещение, земельный участок и садовые дом (или их части), а также иные строения, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, исполнение решения суда, а также получение грантов в форме субсидий.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере (по аналогии со счетами эскроу, максимальная сумма выплат составит не более 10 млн рублей).

"Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей", - отмечается в тексте законопроекта.

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн рублей. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) будет запрашивать информацию о факте проведения госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на день наступления страхового случая.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В число таких НКО войдут также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, ТСЖ, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, а также религиозные организации. Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей.

Также для снижения темпов роста общего уровня ставок привлечения средств граждан с учетом тенденций изменения ключевой ставки в законопроект включены нормы, направленные на снижение пороговых значений превышения базового уровня доходности вкладов, установленных для уплаты банками дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов.

Перечень форм НКО требует уточнения

Правительство РФ поддержало законопроект, высказав в то же время ряд замечаний.

"Расширение перечня вкладов, подлежащих страхованию, и установление в отдельных случаях повышенного лимита страхового возмещения может привести к возникновению дополнительной финансовой нагрузки на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов". В связи с этим в финансово-экономическом обосновании к законопроекту необходимо отразить результаты оценки влияния предлагаемых законопроектом изменений на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и необходимость увеличения размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд", - отмечается в официальном отзыве правительства.

Кроме того, полагают в кабмине, перечень видов организационно-правовых форм НКО, на которые предлагается распространить нормы закона, требует уточнения.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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