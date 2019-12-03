Ростех создал систему управления городским освещением, снижающую энергопотребление на 60%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" разработала автоматизированную систему управления городским освещением, позволяющую сократить энергопотребление на 60%, сообщила пресс-служба Ростеха.

Система Smartlights позволяет дистанционно контролировать светильники, регулируя яркость света в зависимости от времени суток или изменения погодных условий, к ней также можно подключать дополнительные датчики и устройства - счетчики ЖКХ, камеры видеонаблюдения, сенсоры мониторинга окружающей среды и другие, создавая единую систему управления городской средой.

Кроме того, на форуме "Электрические сети" были представлены "умная скамейка", позволяющая заряжать электросамокаты и электровелосипеды, а также первый отечественный вакуумный выключатель, рассчитанный на класс напряжений 110 кВ, адаптированный к применению в условиях Арктики.

"Оборудование не только выдерживает экстремальный холод, но также не требует специального обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации", - говорится в сообщении.