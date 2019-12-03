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Платежная система Contact работает в Таджикистане в штатном режиме

В компании опровергли информацию о приостановке денежных переводов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Платежная система Contact опровергла информацию о приостановке денежных переводов в Таджикистан. Сейчас система работает в штатном режиме без перебоев, говорится в пресс-релизе компании.

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Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции. При этом в понедельник в Нацбанке Таджикистана заявляли, что Unistream, Western Union и Contact уже подписали соответствующие соглашения и подключились к процессинговому центру.

Позже в пресс-службе Национального банка Таджикистана ТАСС уточнили, что платежные системы Unistream, Western Union и Contact подключились к запущенному во вторник Национальному процессинговому центру. Переводы через Contact будут доступны во вторник во второй половине дня, а через Western Union - в течение одного-двух дней.

"Подключение к Национальному процессинговому центру было произведено в срок и согласно таймингу, разработанному с коллегами из Национального банка Таджикистана. Это была непростая задача, поскольку данная система не имеет аналогов на территории СНГ, но мы справились с ней и в полной мере продолжаем работу на территории республики", - сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Национальный процессинговый центр был создан для повышения эффективности системы денежных переводов и прозрачности операций, а также минимизации операционных рисков. Функционирование центра направлено на обеспечение стабильности финансово-банковского сектора и создание предпосылок для безопасных денежных переводов в стране.

По информации Нацбанка Таджикистана, в результате переговоров с иностранными платежными системами комиссия на значительную (около 80%) часть объема денежных переводов снизилась с 1,5% до 1,0%, что существенно сокращает затраты отправителей и получателей денежных переводов. НБТ также уверяет всех участников рынка платежных систем, что в процессе создания НПЦ были максимально учтены интересы всех заинтересованных сторон.

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