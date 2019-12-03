Удмуртия получит около 1 млрд рублей по госпрограмме на развитие села

ИЖЕВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Объем средств, выделенный из федерального бюджета Удмуртской Республике в 2020 году по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, составит порядка 1 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

"Удмуртия на четвертом месте среди регионов России по объему выделяемых средств. И в 2020 году мы получим порядка 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий региона", - приводит слова главы республики Александра Бречалова пресс-служба.

Деньги направят в том числе на развитие жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на содействие занятости сельского населения. При этом часть средств республика направит на компенсацию до 30% понесенных затрат сельхозпредприятий на целевую подготовку молодых специалистов. Аналогичную поддержку окажут и во время прохождения студентами производственной практики.

Как уточнили в пресс-службе, еще более 500 млн рублей республика в качестве софинансирования направит на реализацию программы "Современный облик сельских территорий", которая входит в госпрограмму. В нее вошли четыре района республики - Игринский, Кезский, Шарканский и Селтинский. В 12 деревнях Игринского района появится газ, в селе Шаркан возведут культурно-досуговый центр, а в заявке Кезского района одобрено в том числе строительство универсальной спортивной площадки и очистных сооружений Центральной районной больницы и микрорайона "Больничный городок".

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн должен быть выделен из федерального бюджета.