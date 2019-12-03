Налоговые вычеты по индивидуальным инвестсчетам могут автоматизировать

"По второму типу [ИИС] налоги просто не платятся, они автоматизированы. А по первому типу - нет, там нужно идти и заполнять. Мне кажется [налоговый вычет будет автоматизирован], если идея ГПП продвинется, там механизм такой предусмотрен. Там люди, которые отчисляют добровольно на пенсию, могут автоматически получать назад налог. Им не нужно будет заполнять декларацию в конце года", - пояснил Таможников.

На сегодняшний день предполагается, что пенсионным оператором в системе ГПП станет центральный депозитарий - Национальный расчетный депозитарий. Он будет администрировать взносы граждан и вести реестр участников ГПП. Как отметил Таможников, если система ГПП будет реализована, то пенсионный оператор, которым в данном случае выступает НРД, сможет автоматически возвращать налоговый вычет с ИИС. Он добавил, что в лучшем случае механизм может быть автоматизирован в конце 2020 года.

Отметим, что с января 2015 года частные лица получили право открывать ИИС у брокера или управляющей компании. ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. Такой счет бывает двух типов. Первый позволяет положить деньги на счет (максимум 1 млн рублей в год) и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы (максимум 52 тыс. рублей) - по сути, этот тип счета работает как депозит. По счетам второго типа весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Например, если акция была куплена за 100 рублей, а продана за 110 рублей, то гражданин не будет платить налог с этих 10 рублей. Но в обоих случаях налоговых льгот можно лишиться, если ИИС будет закрыт ранее чем через три года.