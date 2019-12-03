{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перевозки поездами "Сапсан" выросли за 11 месяцев на 3,7%

За январь - ноябрь 2019 года пассажирами электропоездов стали 5,3 млн человек

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" за январь - ноябрь 2019 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего перевезено 5,3 млн человек, говорится в сообщении "Российских железных дорог".

В ноябре 2019 года "Сапсаны" перевезли почти 464 тыс. пассажиров, что выше уровня прошлого года на 14,7%.

Всего за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" ими воспользовались 38,7 млн пассажиров. В настоящее время "Сапсаны" курсируют по маршрутам Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В США двум россиянам предъявлены обвинения в нарушении американских санкций
Им может грозить до 20 лет лишения свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС