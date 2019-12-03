Перевозки поездами "Сапсан" выросли за 11 месяцев на 3,7%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" за январь - ноябрь 2019 года выросли на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всего перевезено 5,3 млн человек, говорится в сообщении "Российских железных дорог".

В ноябре 2019 года "Сапсаны" перевезли почти 464 тыс. пассажиров, что выше уровня прошлого года на 14,7%.

Всего за 10 лет эксплуатации поездов "Сапсан" ими воспользовались 38,7 млн пассажиров. В настоящее время "Сапсаны" курсируют по маршрутам Москва - Санкт-Петербург и Москва - Нижний Новгород.