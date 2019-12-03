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Highland Gold впервые продала золото на Московской бирже

Компания продала 1 тыс. 198 унций золота

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Highland Gold, первой среди производителей золота, продала на Московской бирже 1 тыс. 198 унций золота. Об этом говорится в сообщении компании. До совершения сделки на бирже золотодобытчик реализовывал продукцию исключительно через коммерческие банки.

Драгметалл был доставлен на биржу 29 ноября, торги состоялись 2 декабря. Компания реализовала 1 тыс. 198 унций (или 37,25 кг) золота. Стоимость продажи драгметалла составила $1455,4 за унцию, что эквивалентно 3009,5 руб. за грамм. Цена соответствовала спотовой цене золота на Лондонской бирже, которая на момент совершения сделки составляла $1455,35-1456 за унцию. Проданное золото поставлено Highland Gold с месторождения Многовершинное.

О компании

Деятельность Highland Gold сосредоточена вокруг трех основных производственных центров в Хабаровском, Забайкальском краях и Чукотском автономном округе. В настоящее время компании принадлежат три действующих рудника, ряд проектов на стадии развития и геологоразведочные площади, одна из которых находится в Киргизии.

Основные акционеры Highland Gold - Евгений Швидлер (12,29%), Van Eck Global (10,83%), Роман Абрамович (10,34%).

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