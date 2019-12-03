Бюджет Ленобласти на 2020 год принят в окончательном чтении с дефицитом 6%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Законопроект о бюджете Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят в среду региональным заксобранием во втором и третьем чтении: дефицит в 2020 году будет на безопасном для региона уровне - 6% от собственных доходов, показатель практически не изменился по сравнению с планируемым на 2019 год - 5,8%.

"Доходы областного бюджета на 2020 год ожидаются в сумме 146,1 млрд рублей, расходы - 154,1 млрд рублей, дефицит в объеме 8 млрд рублей, что составляет 6% от собственных доходов", - говорится в сообщении пресс-службы комитета финансов Ленинградской области.

В 2021 году объем доходов ожидается на уровне 153,4 млрд рублей, в 2022 году - 161,3 млрд рублей, расходы на 2021 год утверждены в размере 162 млрд рублей, на 2022 год - 165,9 млрд рублей. Дефицит в 2021 году составит 8,6 млрд рублей (те же 6% от уровня собственных доходов), но уже в 2022 году он должен снизиться до 4,6 млрд рублей (3% от уровня собственных доходов).

В законе о бюджете также утверждены расходы на реализацию национальных проектов на 2020 год - 15,4 млрд рублей (10 млрд рублей из областного бюджета, 5,4 млрд рублей - из федерального). Наибольшее финансирование получат нацпроекты "Жилье и комфортная городская среда" (4,58 млрд рублей из обоих видов бюджетов), "Демография" (3,9 млрд рублей) и "Безопасные и качественные дороги" (1,9 млрд рублей).

Согласно принятому закону о бюджете на 2019 год, в этом году доходы ожидаются на уровне 120,6 млрд рублей, расходы - 127,1 млрд рублей, дефицит - 6,5 млрд рублей.