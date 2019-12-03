{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бюджет Ленобласти на 2020 год принят в окончательном чтении с дефицитом 6%

Доходы областного бюджета ожидаются в сумме 146,1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Законопроект о бюджете Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят в среду региональным заксобранием во втором и третьем чтении: дефицит в 2020 году будет на безопасном для региона уровне - 6% от собственных доходов, показатель практически не изменился по сравнению с планируемым на 2019 год - 5,8%.

"Доходы областного бюджета на 2020 год ожидаются в сумме 146,1 млрд рублей, расходы - 154,1 млрд рублей, дефицит в объеме 8 млрд рублей, что составляет 6% от собственных доходов", - говорится в сообщении пресс-службы комитета финансов Ленинградской области.

В 2021 году объем доходов ожидается на уровне 153,4 млрд рублей, в 2022 году - 161,3 млрд рублей, расходы на 2021 год утверждены в размере 162 млрд рублей, на 2022 год - 165,9 млрд рублей. Дефицит в 2021 году составит 8,6 млрд рублей (те же 6% от уровня собственных доходов), но уже в 2022 году он должен снизиться до 4,6 млрд рублей (3% от уровня собственных доходов).

В законе о бюджете также утверждены расходы на реализацию национальных проектов на 2020 год - 15,4 млрд рублей (10 млрд рублей из областного бюджета, 5,4 млрд рублей - из федерального). Наибольшее финансирование получат нацпроекты "Жилье и комфортная городская среда" (4,58 млрд рублей из обоих видов бюджетов), "Демография" (3,9 млрд рублей) и "Безопасные и качественные дороги" (1,9 млрд рублей).

Согласно принятому закону о бюджете на 2019 год, в этом году доходы ожидаются на уровне 120,6 млрд рублей, расходы - 127,1 млрд рублей, дефицит - 6,5 млрд рублей.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Мосгордума предложит изменения в федеральный законопроект о защите и развитии инвестиций
Заседание круглого стола пройдет 4 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС