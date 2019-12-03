Макрон: Франция продолжит защищать интересы Европы в области цифрового налогообложения

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Франция продолжит отстаивать европейские интересы в области цифрового налогообложения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Лондоне.

"Я привержен защите наших интересов", - сказал Макрон. Он выразил надежду на то, что "предстоящие дискуссии позволят урегулировать сложившуюся вокруг этой темы ситуацию".

При этом французский лидер особо подчеркнул, что цифровой налог не направлен конкретно против американских корпораций. "Он будет таким же и для китайских, и для французских компаний", - сказал Макрон.