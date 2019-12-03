Невский проспект в Петербурге перевели на энергосберегающее освещение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Невский проспект в Петербурге стал первой крупной магистралью города, которая была переведена на светодиодное освещение. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Ленсвета".

"Невский проспект стал первой крупной магистралью Санкт-Петербурга, переведенной на светодиодное освещение. В светильные камеры встроены в общей сложности 616 светодиодных модулейс теплым световым потоком. Повышенная световая отдача светодиодных матриц не только улучшила параметры освещенности магистрали, но и снизила потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

По всему Невскому проспекту - от площади Александра Невского до Адмиралтейского проспекта - были установлены 308 новых чугунных наверший, отлитых в Санкт-Петербурге по специальному заказу. В пресс-службе отмечают, что по своему декору они приближены к архитектурному ансамблю магистрали, а изящная сетка на светильниках добавляет фонарям петербургской эстетики.

По словам директора "Ленсвета" Сергея Мителева, по итогам замены старых светильников на новые светодиодные потребление электроэнергии для наружного освещения Невского проспекта снизилось на 30%, что позволит экономить на электроэнергии 2 млн рублей в год.

До настоящего момента светодиодное освещение в Санкт-Петербурге внедрялось в основном на внутриквартальных территориях, в садах, парках и скверах.