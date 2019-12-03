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В США двум россиянам предъявлены обвинения в нарушении американских санкций

Им может грозить до 20 лет лишения свободы

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Обвинения в попытке обойти введенные США в отношении России санкции на поставки нефтегазового оборудования предъявлены в суде Южного округа штата Джорджия двумя россиянам, а также двум итальянцам и гражданину США.

Как сообщила во вторник пресс-служба Министерства юстиции США, Олег Никитин и Антон Черемухин якобы пытались через посредников приобрести у американской компании за $17,3 млн газовую турбину Vectra 40G, которая могла быть использована на буровой платформе в Арктике. "По соображениям национальной безопасности Министерство торговли США запрещает нелицензированные поставки или передачу Vectra российской компании для использования в этих целях", - отмечается в сообщении Министерства юстиции США.

Россиянам может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн за нарушение положений Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA ) и Закона о реформе контроля над экспортом 2018 года (Export Control Reform Act of 2018).

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