Мосгордума предложит изменения в федеральный законопроект о защите и развитии инвестиций

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы и представители экономического комплекса столицы 4 декабря обсудят изменения, которые возможно внести в федеральный законопроект о защите и поощрении капиталовложений в интересах Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"4 декабря запланирован круглый стол по проекту федерального закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Нам необходимо будет внести в проект закона определенные изменения и поправки, которые могут быть учтены в интересах Москвы, и эти поправки депутаты обсудят с департаментами промышленности, экономической политики, финансов. Затем мы дождемся рассмотрения законопроекта в первом чтении, и, как законодательный орган субъекта РФ, обладающий правом законодательной инициативы, на пленарном заседании рассмотрим поправки к проекту закона и внесем их в Государственную думу", - сказал Шапошников.

По его словам, документ интересен и для бизнеса, и для государства, прописывает новые правила для инвесторов и параметры инвестиционных решений. Одновременно с этим отдельные положения законопроекта нуждаются в дополнительной проработке, поскольку не учитывают особенности такого крупного мегаполиса, как Москва, где реализуются особо крупные инвестиционные проекты.

"Планируем обсудить изменение размера инвестиций, которые могут быть сделаны. Те суммы, которые на сегодняшний день фигурируют в проекте закона, для Москвы тоже имеют значение: большинство инвестпроектов в столице гораздо крупнее по объему финансирования. Есть вопросы и по времени вступления в действие этого закона, и еще ряд моментов, которые мы уже дорабатываем с департаментом промышленности. Также обсудим, будет это предложение об отдельной норме для Москвы, городов федерального значения или всех городов в целом", - заключил председатель Мосгордумы.

"Законопроектом предусматривается два инвестиционных режима: общий, который действует в отношении организаций, реализующих проекты, и проектный, предусматривающий создание условий для привлечения собственных инвестиций и реализации новых инвестиционных проектов в одной из сфер экономики. Общий режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. В его рамках допускаются меры государственной поддержки. Проектный режим предусматривает заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений между частными инвесторами, как российскими, так и иностранными, и РФ или ее субъектом, - сегодня это можно сделать только на межгосударственном уровне", - прокомментировали в пресс-службе.