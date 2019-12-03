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Трюдо заявил, что новый договор NAFTA может быть ратифицирован в самое ближайшее время

Премьер-министр Канады отметил, что в настоящее время торговые представители Канады, США и Мексики ведут очень интенсивные переговоры

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Новое торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA) может быть ратифицировано в самое ближайшее время. Об этом заявил во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне.

"Мы очень надеемся, что скоро услышим хорошие новости [о ратификации этого договора]", - сказал он. Трюдо отметил, что в настоящее время торговые представители Канады, США и Мексики ведут очень интенсивные переговоры.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинТрамп, Дональд
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