В Госдепе заявили, что США удалось замедлить строительство "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты используют дипломатические средства для того, чтобы остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2", но им удалось лишь добиться замедления данного процесса. Это признал во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.

"Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект [строительства газопровода]", - подчеркнул замгоссекретаря. Отвечая на вопрос сенатора Теда Круза (республиканец от штата Техас), добилась ли вашингтонская администрация успехов в этом деле, Хейл сказал: "На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен".

Республиканец поинтересовался у Хейла, велись ли консультации по "Северному потоку - 2" с послом ФРГ в Вашингтоне. "Мы не общались с германским послом [по этому вопросу]. У нас сейчас проводится целый ряд контактов на высоком уровне по этому вопросу. У нас есть некоторое время", - считает замгоссекретаря.

Он подчеркнул, что в вашингтонской администрации "идет процесс обсуждения по поводу того, какие варианты" можно задействовать в отношении трубопровода. "Если мы придем к четкому выводу, что дипломатия не достигает нашей цели, санкции могут быть среди них (рассматриваемых вариантов - прим. ТАСС)", - заключи Хейл.

В Конгрессе рассматривается возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода. Одним из сторонних рестрикций выступает Круз.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.

Позиция США

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Многие как российские, так и западные эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

В конце октября первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост американского посла в России, заявлял, что введение Вашингтоном односторонних мер в отношении газопровода уже не остановит строительство. По его мнению, американские рестрикции могут лишь привести к повышению связанных со строительством расходов.