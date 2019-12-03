Ростех назвал вбросом заявление ФБР по российским мобильным приложениям

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ростех считает вбросом заявление ФБР о потенциальной "контрразведывательной угрозе" российских мобильных приложений, заявил ТАСС представитель госкорпорации.

"Все это похоже на очередной вброс, на новую "страшилку" про русских, придуманную конкурентами. Мы видим, что давление стало инструментом борьбы на рынке вооружений, где наши западные партнеры разучились конкурировать добросовестно. Теперь они переключились на высокие технологии в гражданской сфере, на разработчиков мобильных приложений", - сказал представитель госкорпорации.

При этом, как отмечает Ростех, зарубежное программное обеспечение, используемое в компьютерах, в телекоммуникациях, в промышленном оборудовании и системах, "нередко содержит "закладки", позволяющие считывать информацию, удаленно влиять на работу оборудования, даже отключать его". "Это не секрет. Вот что по-настоящему опасно", - отметил собеседник агентства.

Как сообщило в понедельник агентство Bloomberg, ФБР в письме лидеру демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру отметило, что все разработанные в России мобильные приложения представляют "потенциальную контрразведывательную угрозу". Ведомство утверждает, что российские власти "могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях", не требуя доступа от провайдеров.

Американские спецслужбы называют в качестве примера приложения, представляющего контрразведывательную угрозу, FaceApp, разработанное фирмой Wireless Lab из России.