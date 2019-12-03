Рада приняла законопроект об отмене госмонополии на производство спирта с 2020 года

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла законопроект, которым с 2020 года отменяется государственная монополия на производство спирта. За соответствующий документ во вторник проголосовали 284 депутата из 226 необходимых.

"Парламент сказал: "Нет теневому рынку спирта на Украине". Принятый в целом законопроект №2300 сделает невозможным не только государственную, но и монополию частных картелей в этой области", - сообщила в своем Telegram-канале пропрезидентская партия "Слуга народа" по итогам голосования.

Документ предусматривает предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности производить спирт при условии получения соответствующей лицензии. При этом для оптовой торговли на Украине пищевым спиртом также нужна лицензия. Импорт спирта ограничивается документом до 2024 года.

По данным офиса президента Украины, в течение последних 10 лет производство легального спирта на Украине сократилось в четыре раза. В то же время доля теневого оборота выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления спирта в стране в 2019 году. Глава государства Владимир Зеленский ранее заявлял, что принятие соответствующего законопроекта будет способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.