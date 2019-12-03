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Около 90% поездов будут отменены во Франции 5 декабря из-за забастовки

В связи с забастовкой будет также нарушена работа метрополитена в Париже

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменит 5 декабря 90% скоростных поездов в связи с забастовкой профсоюзов против пенсионной реформы, предложенной правительством. Об этом во вторник сообщил телеканал BFM.

Кроме того, в этот день будут отменены 50% железнодорожных экспрессов Eurostar и 30% поездов Thalys.

В связи с забастовкой будет также нарушена работа метрополитена французской столицы. По сообщению Парижского автономного управления транспорта (RATP), в четверг будут закрыты 11 линий метро, движение поездов по другим направлениям будет ограничено. С задержками в этот день будут ходить автобусы и трамваи.

Главное управление гражданской авиации сообщило о том, что из-за массовой акции протеста в четверг будет отменено около 20% авиарейсов. Авиакомпания Air France совершит в этот день 70% внутренних рейсов и 85% рейсов средней дальности.

Массовая акция протестов против проекта пенсионной реформы пройдет во Франции 5 декабря. Ожидается, что в манифестации примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты, преподаватели.

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