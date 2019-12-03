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Capital Group увеличил долю в "Детском мире" до 5,012% с 2,24%

Согласно опубликованным данным, компания приобрела право распоряжения над более 20,5 млн голосов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Capital Group увеличила долю акций в "Детском мире" до 5,012% с 2,24%, следует из данных раскрытия ретейлера.

Согласно опубликованным данным, компания приобрела право распоряжения над 20 516 600 голосов.

Ранее стало известно, что АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в рамках SPO (вторичное размещение акций) "Детского мира" разместят 175 млн акций ретейлера (23,7% акционерного капитала) по цене 91 рубль за штуку.

В результате SPO доля АФК "Система" в "Детском мире" снизится до 33,4% с 52,1%, Российско-китайского инвестфонда - до 9%. Free float составит 57,6%. Общий объем SPO - около 15,9 млрд рублей, из которых 12,5 млрд рублей получит АФК "Система".

Сейчас АФК "Система" принадлежит 52,1% в "Детском мире". "Флоэтте холдингз лимитед" и "Эксарзо Холдинг Лимитед" (оба - РКИФ) владеют по 7,015% акций, остальные 33,87% находятся у акционеров, владеющих менее 5% акций.

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Россия
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