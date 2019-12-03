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Заместителем председателя правления Россельхозбанка назначен Константин Стырин

Он будет курировать вопросы стратегического планирования и управления финансами РСХБ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Константин Стырин назначен на должность заместителя председателя правления Россельхозбанка, говорится в сообщении РСХБ.

Он будет курировать вопросы стратегического планирования и управления финансами РСХБ.

Как сообщила пресс-служба банка, Стырин работает в Россельхозбанке с 2010 года. Он занимался вопросами планирования, бюджетирования, управления капиталом, управленческого учета и отчетности, прогнозирования, ценообразования, системы мотивации и оплаты труда. В банковской сфере работает с 1994 г.

Согласно данным на сайте Россельхозбанка, правление РСХБ состоит из восьми человек. В него входят председатель правления Борис Листов, первый заместитель председателя правления Ирина Жвачкина и первый зампред Кирилл Лёвин, а также пять заместителей председателя - Андрей Барабанов, Алексей Жданов, Павел Марков, Екатерина Романькова, Ольга Суворова. Также в руководство банка входят зампреды Денис Константинов, Елена Лесина и Максим Любомудров, которые не являются членами правления.

Россельхозбанк создан в 2000 году, является ключевым кредитором агропромышленного комплекса РФ и на 100% принадлежит государству. По размеру активов занимает шестое место среди российских банков.

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