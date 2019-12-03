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МСП Банк до 2025 года планирует выдать более 56 млрд рублей льготных кредитов в СКФО

По словам председателя правления АО "МСП-Банк", итоговый объем финансирования может заметно превысить запланированную сумму

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) в рамках реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" планирует до 2025 года выдать льготных кредитов на Северном Кавказе на сумму не менее 56,4 млрд рублей, сообщил во вторник председатель правления АО "МСП-Банк" Дмитрий Голованов.

"Мы уже в этом году порядка 4,5 млрд рублей выдали на Северном Кавказе и планируем наращивать эту нашу активность. Общий объем выдач до 2025 года пока предварительно - не меньше 56,4 млрд рублей", - сказал Голованов на пленарном заседании XVI Съезда лидеров "Опоры России" в рамках бизнес-форума" Инвестируй в Кавказ". Он уточнил, что итоговый объем финансирования может заметно превысить запланированную сумму.

По его словам, в ближайшее время планируется нарастить объем закупок крупных компаний с государственным участием у малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе, что также может объем льготного кредитования субъектов МСП в регионе. "У предпринимателей закупают, им нужны деньги, чтобы выполнить этот заказ, соответственно, банк их кредитует", - пояснил Голованов.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, поставленных в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Минеральных Водах 3 и 4 декабря. Он собрал более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе, которая проходит в Минеральных Водах со 2 по 5 декабря. Она также включает в себя форум "Российский Кавказ", съезд лидеров "Опоры России" и предпринимательский форум "Мой бизнес".

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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