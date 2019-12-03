Минпромторг получил одну заявку на повторном конкурсе по субсидиям на газовые турбины

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ получил одну заявку в ходе повторного конкурса по получению субсидий на разработку газовых турбин большой мощности, сообщили ТАСС во вторник в министерстве.

На первый конкурс также была подана одна заявка - от "Силовых машин", однако Минпромторг заявил о недостаточности указанной в ней информации и обьявил повторный конкурс.

"Поступила одна заявка",- сказали в пресс-службе. Минпромторг не уточнил, какая именно компания подала заявку, пояснив, что это станет известно лишь после процедуры вскрытия конвертов.

Заявки на получение господдержки принимались с 28 ноября до 3 декабря, итоги будут подведены до 11 декабря.

Ранее министерство сообщило, что проведет повторный конкурс на субсидии на НИОКР на разработку турбины, так как единственная поданная заявка - от "Силовых машин" с обьемом 5 млрд рублей - содержала недостаточно сведений для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта.

Как отмечали в Минпромторге, условия отбора остаются прежними, победитель должен будет реализовать комплексный проект по созданию производства газовых турбин в диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт с КПД не менее 35%. Всего на поддержку создания российских газовых турбин в диапазонах 40-80 МВт и 150-190 МВт планируется 7 млрд рублей субсидий.