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Ларри Пейдж и Сергей Брин передали руководство холдингом Alphabet гендиректору Google

Теперь Сундар Пичаи стал генеральным директором обеих компаний
Сергей Брин и Ларри Пейдж EPA/BORIS ROESSLER
Описание
Сергей Брин и Ларри Пейдж
© EPA/BORIS ROESSLER

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Сундар Пичаи стал руководителем холдинга Alphabet, частью которого является компания Google. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Alphabet.

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Как следует из документа, Ларри Пейдж, который до последнего времени являлся генеральным директором Alphabet, оставил свой пост. Таким же образом поступил президент Alphabet Сергей Брин. Пичаи является руководителем Google. Теперь он стал генеральным директором обеих компаний.

Пейдж и Брин, которые более 20 лет назад основали Google, будут входить в совет директоров Alphabet.

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США
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