США рассматривают возможность введения пошлин на импорт автомобилей

ТАСС, 4 декабря. Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему не исключает возможности введения пошлин на импорт автомобилей. Об этом во вторник сообщил агентству Reuters министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.

"Мы ведем переговоры с отдельными компаниями <...> Может оказаться, что в пошлинах есть необходимость, а может и нет", - сказал Росс журналистам агентства, однако не уточнил дату возможного введения тарифов.

В мае американский лидер, ссылаясь на министерство торговли, заявил, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС, Японии и других стран "представляет собой угрозу для национальной безопасности" США. В связи с этим президент поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру провести консультации по торговому соглашению с Брюсселем и доложить о результатах через 180 дней, однако по истечении этого срока в середине ноября о введении пошлин объявлено не было.