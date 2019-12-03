Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для компаний США

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече в Лондоне с французским коллегой Эмманюэлем Макроном призвал Париж отменить торговые барьеры против американских компаний, включая цифровой налог. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили приоритеты предстоящего саммита НАТО, следующие шаги в энергетике и по Ирану, - отмечается в тексте. - Президент Трамп отметил важность обеспечения Францией равных прав для американских компаний путем отмены торговых барьеров, включая налог на цифровые услуги".

В понедельник в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога в отношении американских компаний может обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. В перечень товаров, которые могут быть обложены пошлинами, вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти категории товаров могут достигать 100%.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.