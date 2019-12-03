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ЦБ пока выступил против поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков

Эксроу-счет может открываться только в банке с определенным рейтингом, отметила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Банк России считает, что введение механизма поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков пока преждевременно, но может быть предусмотрено в будущем. Об этом сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

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"Мы считаем, что пока это преждевременно. Цель перехода на проектное финансирование с использованием счетов эскроу - защитить интересы граждан. И существующий механизм это предусматривает", - сказала Полякова.

Она также пояснила, что эксроу-счет может открываться только в банке с определенным рейтингом, что обеспечивает безопасность денежных средств и самой сделки.

"Со временем можно будет посмотреть на целесообразность механизма поэтапного раскрытия", - продолжила Полякова. Она отметила, что к этому вопросу можно будет возвращаться не раньше, чем через два года: "когда мы наработаем практику, поймем, как работает механизм, насколько быстро застройщики реализуют проект, нет ли здесь проблем".

По словам Поляковой, застройщики хотят получить поэтапный доступ к средствам, чтобы использовать их в том числе для строительства других объектов. "Это полностью противоречит механизму, предусмотренному 214-ФЗ", - подчеркнула она.

Также зампред ЦБ сообщила, что на данный момент с застройщиками заключено 542 кредитных договора и одобрено кредитных линий на общую сумму 682 млрд рублей. "Напомню, раньше в строительство жилья было вложено порядка 4 трлн рублей, из них 650 млрд рублей - средства кредитных организаций, 400 млрд рублей - собственные средства застройщиков. Все остальное - средства дольщиков", - уточнила Полякова.

Перевод на проектное финансирование

Перевод жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля. С этого момента российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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