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Санкции США против Huawei

Суд в Нью-Йорке по просьбе властей США отстранил от дела адвоката Huawei

Для защиты своих интересов компания наняла адвоката Джеймса Коула

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк, рассматривающий иск федеральных властей США к компании Huawei, отстранил от дела ее ведущего адвоката. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие во вторник в электронную базу суда.

Представители Минюста США в январе предъявили в Нью-Йорке Huawei и некоторым ее дочерним структурам обвинения в ряде преступлений. В их числе финансовое мошенничество, отмывание средств и нарушение санкций США в отношении Ирана. Дело рассматривает судья Энн Донелли.

Для защиты своих интересов Huawei наняла Джеймса Коула, который в период с 2011 года по 2015 год работал в Минюсте США. Он занимал пост заместителя главы данного ведомства. Коул был ведущим адвокатом китайской компании.

В мае истцы подали ходатайство с просьбой отстранить Коула от дела. Они подчеркивали, что в данном случае имеет место "явный конфликт интересов". В подтверждение своей позиции Минюст США подал в суд ряд засекреченных материалов. Публично истцы заявляли, что Коул участвовал в неком расследовании, которое могло иметь отношение к Huawei. По утверждению стороны обвинения, он мог воспользоваться конфиденциальной информацией в интересах китайской компании. Huawei заявляла, что выступает против отстранения Коула.

Во вторник Донелли удовлетворила данное ходатайство. По каким причинам, не уточняется. Как сообщается в электронной базе суда, постановление судьи будет опубликовано 10 января 2020 года. Перед этим с ним ознакомятся представители властей США. Документ будет цензурирован.

Минюст США также предъявил Huawei другие обвинения в Сиэтле (штат Вашингтон). Они касаются того, что дочерние структуры Huawei якобы пытались незаконно получить данные об автоматизированном оборудовании, которое американская компания T-Mobile применяла для тестирования различных систем смартфонов. Huawei отрицает все обвинения.

Теги
СШАКитайСанкции США против Huawei
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