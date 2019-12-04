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"Известия": за год ингредиенты для оливье подорожали в среднем на 4,6%

По данным Росстата, четыре порции салата обойдутся в 340 рублей
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Продукты для оливье за год подорожали на 4,6%. Теперь четыре порции салата обойдутся россиянам в 340 рублей, против 325 рублей в 2018 году, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

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Больше всего за год подорожали репчатый лук (на 10% - до 24 рублей за кг), вареная колбаса (на 6% - до 396 рублей за кг), консервированные горох и огурцы (на 6% - до 164 рублей за кг), майонез (на 3% - до 176 рублей за кг). Также дороже на 1% стали куриные яйца - 59 рублей за 10 штук.

Однако некоторые ингредиенты за год наоборот, подешевели. Так, стоимость моркови снизилась на 11% - до 26 рублей за 1 кг, картофеля - на 3% - до 20 рублей за 1 кг.

Как сообщают "Известия", для расчета индекса оливье Росстат исходил из цен на следующие ингредиенты: консервированные огурцы (500 г), горох (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

Также отмечается, что селедка под шубой обойдется россиянам дешевле оливье - стоимость продуктов для этого блюда возросла на 2,6% за год, порция на четверых обойдется в 157 рублей. При этом сельдь за год подорожала на 4% - до 196 рублей за 1 кг, а свекла, напротив, подешевела на 8% - до 25 рублей за 1 кг.

По данным газеты, Росстат исходит из цен на следующие продукты: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

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