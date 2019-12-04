Бюджет Хабаровского края принят с дефицитом в 7,2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края в среду приняли в третьем окончательном чтении краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с дефицитом в 2020 году в 7,2 млрд рублей, сообщил журналистам председатель комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Вячеслав Фургал.

"Бюджет принят в третьем чтении с доходной частью 108,2 млрд рублей, расходной - 115,4 млрд рублей, дефицит составил 7,2 млрд рублей. Дефицит бюджета будем закрывать, понижать за счет собственных доходов и снижения расходов. Будем пытаться не наращивать госдолг", - сказал Фургал.

Он добавил, что в 2021 и 2022 годах дефицит бюджета будет продолжать снижаться. На 2021 год он запланирован в размере 6,1 млрд рублей, на 2022 год - 5,5 млрд рублей. Государственный долг Хабаровского края, который сейчас составляет около 52 млрд рублей, в 2020 году расти не будет.

"Бюджет наш социально-ориентированный. Мы не можем сказать, что есть какой-то прорыв. Есть небольшие увеличения налоговых и неналоговых доходов, при этом нет снижения по статьям расходов. Увеличиваются денежные средства на здравоохранение, образование, на социально-значимые направления", - сказал Фургал.

Он также сообщил журналистам, что в 2020 году собственные налоговые и неналоговые доходы края составят около 80 млрд рублей. В 2019 году этот показатель составлял 74 млрд рублей.

Бюджет на 2019 год был утвержден в декабре прошлого года с общим объемом доходов в размере 95,7 млрд рублей, расходов - 103,8 млрд рублей, дефицит составлял 8,1 млрд рублей. Согласно докладу Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года, Хабаровский край - в числе регионов с самими дефицитными бюджетами. В регионе работают над сокращением расходов. В октябре губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщал, что в крае в 2018-2019 году отказались от неэффективных и ненужных госзакупок. Это, а также сокращение численности чиновников и затрат на содержание органов власти, позволило сэкономить порядка 1 млрд рублей бюджетных средств.