Ученые успешно провели подготовку к работе ледостойкой самодвижущейся платформы в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Команда российских и зарубежных ученых в ходе полярной экспедиции "Трансарктика-2019" успешно провела испытания технологий по организации научных исследований, которые станут основой для эксплуатации ледостойкой платформы "Северный полюс", строящейся по заказу Росгидромета. Об этом в среду ТАСС сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

Контракт на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" между Росгидрометом и "Адмиралтейскими верфями" был заключен весной 2018 года. Благодаря строительству ЛСП станет возможно возобновить практику отправки годичных дрейфующих экспедиций "Северный полюс", прерванную из-за климатических изменений в начале 2000-х годов.

"В ходе первого этапа проекта "Трансарктика-2019" научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" было вморожено в лед севернее Земли Франца Иосифа, на льдине рядом расположился ледовый лагерь, где проводились исследования природной среды Арктики. Судно стало своеобразной ситуативной моделью платформы. Мы разработали документ, регламентирующий организацию всех операций на льду. Во время работы лагеря возникла экстренная ситуация - по льду пошла трещина, мы собрали лагерь за три часа, то есть к ЧП мы готовы, отработали все наши действия", - рассказал собеседник агентства, подводя итоги экспедиции "Трансарктика-2019".

Макаров пояснил, что в экспедиции на судне "Академик Трешников" принимали участие более 50 ученых, среди них также представители трех зарубежных организаций. Сами ученые вели исследования на судне и на территории лагеря, где было расположено наблюдательное оборудование по изучению свойств льда, океана и атмосферы. На платформе "Северный полюс" также будут проводиться геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Судно будет иметь автономность порядка двух лет, сможет передвигаться во льдах без помощи ледокола и будет нести вертолет Ми-8.

Возможности платформы

По словам директора ААНИИ, срок службы платформы "Северный полюс" составляет 30-40 лет, это дает возможность планировать исследования на долгие годы вперед. "Это уникальная ситуация, сейчас мы живем более короткими циклами - морские проекты обычно длятся 3-5 лет, но не дольше. Можно говорить, что это будет самый знаковый научный проект Арктике в ближайшие десятилетия", - пояснил директор института. Как отметил Макаров, возможностью присоединиться к исследованиям на ледостойкой платформе уже заинтересованы ученые из Германии, Норвегии и азиатских стран.

"Я надеюсь, что проект будет международным, ведь в получении актуальных научных данных из Арктики заинтересованы все. Кроме этой платформы у нас есть сеть обсерваторий на побережье - российский научный центр на архипелаге Шпицберген, научно-исследовательский стационар "Ледовая база Мыс Баранова", гидрометеорологическая обсерватория Тикси. Эти обсерватории почти полностью покрывают российскую Арктику, за исключением восточного сектора. Когда добавится дрейфующая платформа - получится пространственно-распределенная обсерватория",- отметил глава ААНИИ.

По словам Макарова, данные, полученные в результате исследований в центральной части Арктики, имеют важное практическое значение. В частности, речь идет о подготовке прогнозов для организации судоходства на трассе Северного морского пути. "Институт отвечает за прогнозы, гидрометеорологическое обслуживание на трассе, а точность моделей, прогностических, климатических для высокоширотной Арктики отличается от точности для умеренных широт. И данные прямых наблюдений, которые получат с платформы, будут иметь огромную ценность для уточнения и разработки прогностических моделей для высокоширотной Арктики", - пояснил директор института.

Об экспедиции

Экспедиция "Трансарктика-2019", состоящая из четырех этапов, проходила с марта до конца октября 2019 года. Это масштабный проект Росгидромета, продолжающий исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций "Северный полюс" в высокоширотной Арктике. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить на эти цели почти 870 млн рублей.

Помимо судна "Академик Трешников", в экспедиции были задействованы научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" и научно-исследовательские суда "Профессор Мультановский" и "Профессор Молчанов". В экспедиции собраны уникальные данные, которые помогут комплексно оценить состояние природной среды Арктики в условиях меняющегося климата.