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Азиатско-Тихоокеанский регион стал крупнейшим направлением прямых иностранных инвестиций

АТР привлек $585 млрд по итогам 2018 года

БАНГКОК, 4 декабря. /ТАСС/. Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) впервые стал крупнейшим направлением и источником прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире. Как свидетельствует доклад, подготовленный Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), мировые потоки ПИИ снижались третий год подряд в 2018 году, упав на 13% - до $1,3 трлн по сравнению с 2017 годом.

Исследование "Тенденции и перспективы прямых иностранных инвестиций в АТР" свидетельствует, что в регионе ожидается постоянный приток и отток ПИИ в 2019 и 2020 годах. В распространенном в среду пресс-релизе ЭСКАТО отмечается, что в 2018 году отток ПИИ из АТР сократился на 8%, до $522,3 млрд. Регион тем не менее заметно увеличил свою долю мирового оттока ПИИ с 40% в 2017 году до 52% в 2018 году. Кроме того, Азиатско-Тихоокеанский регион получил наибольшую долю притока ПИИ, она выросла с 39% в 2017 году до 45% в 2018 году, составив $585 млрд.

Масштаб внешних ПИИ в регионе поднимает важные вопросы об их влиянии на устойчивое развитие стран - источников инвестиций. Ожидается, что проведенный в исследовании анализ поможет разработчикам экономической политики максимально использовать потенциал ПИИ для содействия осуществлению повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В ЭСКАТО уверены, что важен целостный анализ потоков ПИИ в регионе на фоне более широких экономических тенденций. Несмотря на непрерывное движение ПИИ, вялый рост внутренних инвестиций в новые проекты может затруднить способность региона привлекать те же уровни средств в 2019 году. Также ожидается снижение инвестиционных потоков в 2020 году, если сохранится неопределенность, связанная с международной торговлей, а компании консолидируют свои цепочки начисления стоимости. Таким образом, инвестиционные перспективы региона по-прежнему связаны с растущими рисками продолжающихся глобальных политических и экономических потрясений.

Поскольку внутрирегиональные потоки ПИИ продолжают значительно расти, появятся новые возможности для инвестиционного сотрудничества во имя устойчивого развития между источниками и получателями инвестиций в регионе, отмечают специалисты. Вместе с тем страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) привлекли наибольшую долю внутрирегиональных потоков ПИИ в 2018 году - $100 млрд.

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