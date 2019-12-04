Тепличные комбинаты просят компенсировать 4 млрд рублей затрат на покупку электроэнергии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ассоциация "Теплицы России" предлагает компенсировать производителям тепличных овощей часть затрат на покупку электроэнергии и оценивает необходимые на эти цели затраты в 4 млрд рублей. Об этом сообщил президент ассоциации Алексей Ситников на форуме "Тепличные комплексы России и СНГ".

"Вариант - компенсация части затрат на покупку электроэнергии, потому что цены на газ и так регулируемый тариф, это понятная динамика роста цен на газ. С точки зрения электроэнергии рынок становится свободным, и мы впадаем в очень серьезную зависимость от изменений этого рынка. В итоге нашего взаимодействия с Минсельхозом буквально в ноябре в Госдуму поступило письмо из министерства с предложением обеспечить компенсирование затрат на электроэнергию для тепличных комбинатов до 50%. Мы в короткий срок провели аудит расходов на электроэнергию, примерно посчитали объем необходимых средств, это порядка 4 млрд рублей", - сказал он.

Ситников отметил, что пока не удалось предложение Минсельхоза обеспечить финансово. "Но работа продолжается и, я думаю, расширить этот механизм, тем более поручение президента о приведении тарифов сельхозтоваропроизводителей не выполнено сегодня", - сказал он.

Глава ассоциации также сообщил, что затраты компаний на присоединение к сетям ФСК составляют до 20% в общей структуре затрат, а если предприятия пошли не по пути строительства собственных энергоцентров, то эта доля возрастет до 30%. "Эти затраты действительно очень серьезные и приводят к удорожанию продукции", - считает он.

В то же время, с точки зрения президента ассоциации, субсидирование тарифа поощряет энергоснабжающие организации и дальше повышать тарифы, поэтому другим вариантом поддержки отрасли может стать стимулирующая субсидия, которую могут получать производители при достижении определенных результатов.

Ситников добавил, что при условии государственной поддержки компании смогут вкладывать средства в производство, которое может составлять около 1,3 млн т овощей в год, из которых большая часть продукции будет приходится на зимний период. "Это позволит сделать наши овощи более доступными для населения, тем самым повышая качество жизни", - считает он.