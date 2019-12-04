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В "Магните" объяснили сокращение топ-менеджеров оптимизацией структуры управления

В компании отметили, что увольнение пятерых руководителей носит плановый характер
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© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Оптимизация структуры управления подразделений стала причиной сокращения числа топ-менеджеров крупнейшего по числу магазинов ретейлера "Магнит". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее газета "Ведомости" сообщила об увольнении пяти топ-менеджеров "Магнита" - директора уральского округа Сергея Саченко, директора северо-западного округа Сергея Выдрина, директора по маркетингу Дмитрия Ситникова, директора по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктора Ломакина, директора по развитию и запуску Сергея Виноградова.

В компании подтвердили уход названных руководителей, но подчеркнули, что увольнения носят плановый характер.

"Это естественный процесс, сопровождающий период трансформации бизнеса, который связан с плановыми кадровыми перестановками и оптимизацией структуры управления отдельных подразделений. Должности Сергея Выдрина и Сергея Саченко заняли другие менеджеры из внутренних кандидатов компании, функционал Виктора Ломакина и Сергея Виноградова перераспределен внутри компании, на позицию директора по маркетингу рассматривается несколько претендентов", - пояснили в компании.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. "Магнит" является вторым по размеру выручки игроком российской продуктовой розницы (продажи свыше 1 трлн рублей в год) и первым по числу магазинов. На 30 сентября 2019 года под управлением сети находятся 14 тыс. 507 магазинов у дома, 467 супермаркетов и 5 тыс. 523 магазина дрогери.

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