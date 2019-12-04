Американцы потратили рекордные $9,4 млрд в "киберпонедельник"

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Жители США потратили рекордные $9,4 млрд на покупки в так называемый киберпонедельник, когда большие скидки предоставляются покупателям в интернет-магазинах. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNBC со ссылкой на статистические данные Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

По информации компании, расходы американцев на онлайн-шопинг в "киберпонедельник" выросли в этом году на 19,7% по сравнению с 2018 годом - тогда общая сумма трат равнялась $7,9 млрд. При этом, по информации Adobe Analytics, средний чек любителей онлайн-распродаж вырос в этот раз на 6%. Основными статьями расходов стали в этом году игрушки, приставки для видеоигр, телевизоры и ноутбуки.

Ранее та же компания сообщила о рекордных тратах американцев на покупки в "черную пятницу" - день крупных распродаж, который следует за отмечаемым в Соединенных Штатах в четвертый четверг ноября Днем благодарения. По ее данным, в этом году они составили $7,4 млрд. Из них около $2,9 млрд были потрачены на покупки, совершенные с помощью смартфонов.

Пятница после Дня благодарения традиционно знаменует начало сезона предрождественских распродаж. Термин "черная пятница" впервые был использован при описании биржевой паники 1869 года, а в современном значении его начали использовать в 1950-х годах для описания автомобильных пробок, возникавших в этот день у торговых центров. В ноябре 1975 года газета The New York Times‎ использовала термин "черная пятница" для обозначения дня года, когда поток транспорта в городе наиболее интенсивен, а в торговых центрах - наибольшее число покупателей.

"Киберпонедельник" - день значительных распродаж в интернет-магазинах - вошел в обиход американцев, а затем и всего остального мира, значительно позже. Впервые этот термин был применен в 2005 году. Скидки в этот день изначально были рассчитаны на офисных работников, которые после возвращения с затянувшихся выходных [многие американцы после Дня благодарения в четверг берут выходной в пятницу и в итоге отдыхают четыре дня подряд] продолжают делать покупки онлайн с рабочих компьютеров.