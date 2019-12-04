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Обновлено 

Россельхознадзор может запретить ввоз в Россию говядины из Аргентины и Парагвая

Как сообщили в ведомстве, это связано с обнаружением в мясе рактопамина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор рассматривает возможность введения запрета на ввоз в Россию говядины из Аргентины и Парагвая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с обнаружением рактопамина - стимулятора роста мышечной массы - в говядине и говяжьих субпродуктах Россельхознадзор с 18 декабря 2019 года вводит ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий Аргентины и двух предприятий Парагвая <...> Служба также не исключает, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС [крупный рогатый скот] со всех предприятий указанных стран", - говорится в сообщении.

Речь, в частности, идет об аргентинских предприятиях Azul Natural Beef, Frigorifico General Pico, Matadero y Frigorifico EL Mercedino S.A., Rafaela Alimentos и Frigorifico H.V, а также о парагвайском предприятии Frigorifico Norte.

Как уточнили в Россельхознадзоре, использование при производстве пищевой продукции рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, а также ввоз в Россию продукции, полученной с применением этих веществ, запрещен российским законодательством. Планируется, что 6 декабря Россельхознадзор проведет переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая.

В Россельхознадзоре сообщили, что Аргентина в 2018 года поставила в Россию 39 тыс. 140 тонн говядины, в 2019 году - 16 тыс. 518 тонн. Парагвай в 2018 году ввез 112 тыс. 660 тонн говядины, в 2019 году - 74 тыс. 934 тонн.

В новость были внесены изменения (11:34 мск) - добавлены подробности.

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АргентинаПарагвайРоссия
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