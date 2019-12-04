"Мегафон" получит до 50% в СП с финской Cinia Oy для прокладки оптоволокна в Арктике

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Мегафона" одобрил участие в совместном предприятии (СП) с финским инфраструктурным оператором Cinia Oy путем покупки до 50% акций СП включительно. Предприятие будет выполнять ряд работ для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"Совет директоров "Мегафона" одобрил участие оператора в компании Arctic Link Development Oy путем приобретения до 50% (включительно) ее голосующих акций. Arctic Link Development Oy - совместное предприятие, созданное "Мегафоном" и Cinia Oy, для реализации предпроектных работ до стадии морских изысканий при прокладке оптоволоконного кабеля по дну Северного Ледовитого океана. Доли в СП будут определяться в процессе его создания пропорционально вложениям каждого участника", - говорится в сообщении.

В июне в рамках ПМЭФ компании подписали меморандум о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая на первом этапе проекта соединит Европу и Азию с возможным продлением в сторону Северной Америки. В рамках проекта с рабочим названием "Арктик коннект" будет проложен оптоволоконный кабель с пропускной способностью 200 Тбит/с. К моменту сдачи объекта в 2022-2023 годах он станет одним из самых мощных в мире. Кабель общей протяженностью 13,8 тыс. км протянется от Северной Европы до Японии, основная его часть длиной 11 тыс. км будет проложена вдоль берегов России под трассой Северного морского пути.

Необходимый размер инвестиций в строительство сети предварительно оценивается в $0,8-1,2 млрд, точную сумму можно будет назвать после проведения исследований. Магистральная подводная волоконно-оптическая линия связи будет принадлежать международному консорциуму, включающему в том числе российские компании.

В "Мегафон" также отмечают, что прокладка трансарктического кабеля является частью работы по стимулированию социально-экономического развития Арктики в России. Для комплексного развития региона и реализации инфраструктурных проектов на территорию РФ будут построены отводы на 100% принадлежащие российской компании.