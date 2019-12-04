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Волгоградская область увеличила расходы на социальную сферу на 1,5 млрд рублей в 2019 году

Средства идут на поддержку медицинских учреждений, организацию регулярных пассажирских перевозок и выполнение социальных обязательств

ВОЛГОГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы приняли в среду в первом и во втором, окончательном, чтении изменения в бюджет региона на 2019 год. Поступившие из федерального центра почти 1,5 млрд рублей позволят дополнительно профинансировать социально значимые статьи бюджета, сообщили журналистам в пресс-службе областной думы.

"В региональную казну дополнительно поступает почти полтора миллиарда рублей, это позволило нам увеличить доходную часть и направить дополнительные средства на поддержку медицинских учреждений, организацию регулярных пассажирских перевозок, выполнение социальных обязательств. Это те мероприятия, от которых напрямую зависит повышение качества жизни жителей Волгоградской области", - пояснил журналистам заместитель председателя комитета областной думы по бюджетной и налоговой политике Павел Иванов.

Учитывая принятые корректировки, доходы и расходы бюджета региона на 2019 год составят по 112,8 млрд рублей. Он, как и планировалось, остается бездефицитным, уточнили ТАСС в пресс-службе думы.

Депутаты 21 ноября приняли во втором и окончательном чтении бюджет Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Предыдущие три года в Волгоградской области принимался бездефицитный бюджет, на 2020 год он принят с профицитом в 200 млн рублей. Доходы в следующем году составят 108,9 млрд рублей, расходы 108,7 млрд рублей. С таким же профицитом в размере 200 млн рублей запланирован бюджет на 2021 год, плановое превышение доходов над расходами в 2022 году составит уже 500 млн рублей.

Теги
РоссияВолгоградская область
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