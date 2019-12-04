Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о защите и поощрении капиталовложений

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 10 декабря.

Документ предусматривает общий и индивидуальный характер инвестиционного режима. Общий режим предполагает заключение соглашения с РФ, регионами, в отдельных случаях - с организациями с госучастием, на срок шесть, 15 или 20 лет. Для лиц, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), законопроект гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам (за исключением государственных пошлин), на срок от шести до 20 лет, условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий, административных процедур в строительстве - на срок до трех лет, а также принятых решений об условиях предоставления господдержки - на срок, предусмотренный связанными договорами (соглашениями о предоставлении субсидий и иными аналогичными соглашениями).

Условия соглашения

Подобные условия ведения инвестиционной деятельности предлагаются в обмен на реализацию нового инвестиционного проекта и вложение собственных инвестиций в объеме не менее 250 млн рублей (при общем бюджете проекта не менее 1 млрд рублей) для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, собственных инвестиций в объеме не менее 1,5 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 7 млрд рублей) для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики, а также собственных инвестиций в объеме не менее 5 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 25 млрд рублей) для проектов в иных сферах экономики.

Исключения составляют такие сферы, как добыча нефти и газа, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банки и финансовые организации - по ним соглашение в рамках СЗПК не может быть заключено.

В случае осуществления собственных инвестиций в объеме не менее 10 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 50 млрд рублей) в соглашении могут быть дополнительно прописаны (на выбор организации, реализующей проект) следующие условия: особая формула расчета тарифа, вывозные таможенные пошлины на срок от шести до 20 лет, инвестпрограммы регулируемых организаций, квоты на различные ресурсы, ставки платы по обязательным платежам, за лесные ресурсы на срок до трех лет.

Дополнительно для принятия решения о предоставлении господдержки в объеме более 1 млрд рублей (при капитальных вложениях в объеме более 1,5 млрд рублей) бюджетных ассигнований и внесении изменений в сводную бюджетную роспись законопроект предусматривает процедуру финансово-инвестиционного аудита, проводимого Минфином России и финансовыми органами субъектов РФ (с возможным выполнением государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", АО "УК РФПИ" и в установленных случаях иными лицами функций агента).

Законопроектом устанавливается предельный срок заключения СЗПК - 1 января 2030 года.

Согласно сопутствующему законопроекту, также рекомендованному комитетом к принятию в первом чтении, принятие новых обязательств по обеспечению стабильных условий ведения инвестиционной деятельности после вступления в силу закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ" будет осуществляться с учетом его положений. Изменения будут распространены на резидентов особых экономических зон, резидентов свободной экономической зоны на территориях Крыма и Севастополя, концессионеров по концессионным соглашениям, частных партнеров, заключивших соглашения о ГЧП, инвесторов в рамках соглашений о разделе продукции, а также на инвесторов, реализующих приоритетные инвестпроекты.

Как заявил замминистра финансов РФ Андрей Иванов на заседании комитета, концепция документа заключается в том, чтобы создать благоприятные и предсказуемые условия для долгосрочного вложения капиталов в проекты на территории РФ.