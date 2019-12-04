Минэнерго и "Газпром" разработают проект газопровода через Монголию в Китай

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ и "Газпрому" поручено создать рабочую группу по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) газопровода для поставок газа по западному маршруту через Монголию в Китай. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Гордеев в кулуарах бизнес-форума "Россия-Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС".

"Прозвучало, что рабочая группа сейчас будет создана, которая будет готовить ТЭО, технико-экономическое обоснование. Остается одним из главных вопросов, чтобы этот проект был экономически окупаемым. Но российская сторона на уровне президента России намерена этот проект серьезно рассмотреть, и соответствующие поручения даны Минэнерго и "Газпрому", - сказал Гордеев.