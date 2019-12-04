Минсельхоз прорабатывает компенсации энергозатрат на реализованную продукцию теплиц

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз прорабатывает механизм компенсации энергозатрат производителям тепличных овощей в зависимости от объемов реализованной продукции. Об этом сообщил заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Артем Коровин на форуме "Тепличные комплексы России и СНГ".

"Минсельхоз России в настоящее время прорабатывает тему компенсации электроэнергии и в целом поддерживает. Единственное, что вопрос по компенсации произведенной продукции еще надо прорабатывать, потому что все-таки позиция Минсельхоза, что не произведенной продукции, а реализованной продукции, потому что произвести можно достаточно много", - сказал он.

Коровин отметил, что за последние годы для поддержки отрасли со стороны государства было сделано "немало" - было отменено субсидирование инвестиционных затрат в отрасли, но дана возможность участникам отрасли пролонгировать кредиты. Однако этого оказалось недостаточно для полноценной поддержки отрасли, полагает он. "Будем продолжать дальше плотно работать для создания более комфортных условий ведения бизнеса в тепличной отрасли", - заключил Коровин.

Ранее президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников сообщил на форуме, что представители союза предлагают компенсировать производителям тепличных овощей часть затрат на покупку электроэнергии и оценивают необходимые на эти цели затраты в 4 млрд рублей.

В новость внесена правка (13:06 мск) - передается с уточнением должности Артема Коровина по просьбе Минсельхоза, правильно - заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза