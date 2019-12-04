Правительство рассматривает несколько кандидатур на пост гендиректора РЭО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает несколько кандидатур на пост гендиректора Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Давайте дождемся решения. У нас в пакете несколько кандидатур", - сказал Гордеев.

Гордеев 25 ноября сообщил, что аудитор Счетной палаты Михаил Мень будет назначен главой РЭО вместо Дениса Буцаева, однако процесс назначения затянулся.

При этом Мень сообщил в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, который обсуждает вопросы назначения зампреда Счетной палаты и аудиторов, о своем согласии перейти в РЭО, сообщал ТАСС источник в верхней палате парламента. Собеседник агентства не уточнил, поступало ли в комитет представление президента РФ о досрочном освобождении Меня от должности аудитора Счетной палаты.