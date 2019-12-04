"Газпром нефть" начала разработку нефтяных залежей Чаянды

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" приступила к активному освоению нефтяной оторочки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (Якутия), промышленный приток первой добывающей скважины превысил 150 тонн нефти в сутки. В перспективе на этом активе компания планирует добывать до 3 млн тонн нефтяного эквивалента в год, говорится в сообщении компании.

Компания осваивает нефтяную оторочку месторождения в рамках операторского договора с "Газпром добыча Ноябрьск" (дочернее общество "Газпрома", являющегося владельцем лицензии на месторождение), которое ведет разработку газовой части актива.

В настоящий момент действующий фонд составляет шесть скважин. Углеводороды поступают на установку подготовки нефти. После доведения до товарных параметров нефть транспортируется автоцистернами до установки комплексной подготовки газа "Газпром добыча Ноябрьск", где происходит ее смешение с конденсатом для последующей сдачи в магистральный нефтепровод.

На первом этапе добываемая на месторождении нефть будет использоваться, в том числе, для отладки технологических процессов на объектах нефтяной и газовой инфраструктуры. После завершения пуско-наладочных работ все жидкие углеводороды будут транспортироваться на приемо-сдаточный пункт нефтеперекачивающей станции "Оргул" и далее - сдаваться в нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан. "К концу 2021 года "Газпромнефть-Заполярье" завершит строительство собственного напорного нефтепровода. Это позволит предприятию направлять добываемую на месторождении нефть напрямую в магистральную систему "Транснефти", - отмечается в сообщении.

Полномасштабная разработка нефтяной оторочки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения начнется в 2020 году. "К 2022 году планируется расширение и модернизация установки подготовки нефти, проектная мощность которой составит 1 млн тонн в год. Пиковый уровень добычи на месторождении достигнет 3 млн тонн нефтяного эквивалента в год", - отмечает компания.

"Восточная Сибирь - перспективная нефтегазовая провинция. "Газпром нефть" последовательно формирует здесь новый добывающий кластер, одним из важных элементов которого станет нефтяная залежь Чаяндинского месторождения в Якутии. В России перспективе мы будем добывать на этом активе порядка 3 млн тонн нефтяного эквивалента в год, а всего в регионе к 2025 году - порядка 5 млн тонн нефтяного эквивалента", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев.