Продажи "АвтоВАЗа" в России за 11 месяцев выросли до 326,65 тыс. машин

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" в январе - ноябре 2019 года увеличил продажи Lada на российском рынке на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года, до 326,65 тыс., сообщил автоконцерн.

"По итогам 11 месяцев 2019 г. в РФ реализовано 326 тыс. 654 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 0,6% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.", - говорится в сообщении компании.

При этом в "АвтоВАЗе" отметили, что в ноябре 2019 года реализовано практически 31,22 тыс. автомобилей Lada. В ноябре 2018 года компания продала 33,66 тыс. авто. Таким образом, снижение продаж составило 7,2%.

Рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей за 11 месяцев 2019 года, по собственной оценке "АвтоВАЗа", составила около 20,5%.

Лидирующие позиции по итогам продаж за январь - ноябрь 2019 года занимают автомобили Lada Granta - продано 121,26 тыс. автомобилей, что на 29,3% выше показателя прошлого года. Из них в ноябре продано 12,57 тыс. (+27% к ноябрю 2018 года). Второе место занимает Lada Vesta - за 11 месяцев продажи данной модели выросли на 3,9% до 100,5 тыс.

О компании

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.